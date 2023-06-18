Правительство Израиля инициировало проект разработки газового месторождения у берегов Газы

Решение принято в рамках переговорного процесса между Израилем, Египтом и палестинской стороной

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июня. /ТАСС/. Кабмин Израиля инициировал проект разработки газового месторождения у побережья сектора Газа, сообщила в воскресенье канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

По ее информации, это решение принято в рамках переговорного процесса между Израилем, Египтом и палестинской стороной. Акцент в этом проекте делается "на развитии палестинской экономики и обеспечении региональной безопасности".

"Реализация проекта зависит от взаимодействия систем безопасности и прямого диалога с Египтом при координации действий с палестинской администрацией, а также от завершения работы межминистерского штаба под руководством Совета национальной безопасности. Цель - обеспечение интересов Государства Израиль в сферах политики и безопасности", - говорится в сообщении канцелярии израильского премьера.

Как отмечается в сообщении, речь идет о месторождении "Газа марин". Оно расположено в 36 км от побережья палестинского анклава на глубине 610 м. Его обнаружила в 1999 году британская компания BG Group, ныне входящая в состав Shell, однако до сих пор разработка этого месторождения не началась. По данным израильского делового издания Globus, запасы природного газа на нем, по предварительным оценкам, составляют более 30 млрд куб. м.