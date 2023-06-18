Ленобласть планирует решить проблему размещения туристов за счет глэмпингов

Объем инвестиций в реализацию проекта составит 52 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Модульные гостиницы для размещения туристов планируют построить в Ленинградской области. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Мы договорились с [заместителем председателя правительства России] Дмитрием Чернышенко, что он поддержит наши проекты. Один из наших проектов получил поддержку - это 52 млн рублей под модульные домики размещения. Это готовые модульные домики, которые привозятся на арендованную территорию под рекреацию лесного фонда и расставляются по определенным местам. Они тоже полностью самодостаточные", - сказал он.

Модульные домики будут рассчитаны на круглогодичное размещение.

По словам Дрозденко, в регионе не хватает 2,5 тыс. мест для размещения туристов при высоком спросе.

Ленинградская область в течение 2023 года ожидает роста потока туристов на четверть по отношению к 2022 году, когда в регионе побывали 6 млн путешественников.

Общий объем инвестиций по договорам Ленинградской области на Петербургском международном экономическом форуме составляет 892,6 млрд рублей.