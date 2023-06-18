Ленобласть намерена переориентировать бывшие экспортные потоки леса на юг России

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, объемы лесопроизводства начали восстанавливаться за счет новых рынков сбыта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Ленинградская область переориентирует бывшие экспортные потоки продукции лесопромышленного комплекса на юг России. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Мы потеряли лесное направление. Все-таки в Азию лес продавать дорого. Это та продукция, которая не терпит длинного плеча, длинной перевозки, туда нужно готовую продукцию продавать. А сырье, лесосырье - оно далеко не перевозится. Поэтому мы сейчас больше ориентируемся на юг России, на Новороссию по поставкам продукции леса. И, конечно, на переработку", - сказал он.

Дрозденко отметил, что объемы лесопроизводства в регионе начали восстанавливаться за счет новых рынков сбыта.

"Лесная промышленность уже начала восстанавливаться, потому что мы нашли новые рынки сбыта. Сейчас активно из-за больших строек в Новороссии лесная продукция требуется там. Да, мы пошли на какие-то издержки по цене, но мы сегодня продаем туда продукцию, и у нас восстанавливаются объемы лесопроизводства. Они пока еще не восстановились к досанкционному уровню, но это уже не минус 45%. Это сейчас где-то минус 15% к тому уровню, уже неплохо", - подчеркнул губернатор.