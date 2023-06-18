В ДНР отремонтируют почти 80 км сетей водоснабжения за два года

В регионе также планируют ремонт двух канализационных насосных станций в Мариуполе

ДОНЕЦК, 18 июня. /ТАСС/. Коммунальные службы ДНР в 2023-2024 годах проведут капитальный ремонт 80 км сетей водоснабжения и водоотведения, сообщил ТАСС министр строительства и ЖКХ ДНР Николай Циганов.

"В рамках программы социально-экономического развития на период 2023-2024 годов по направлению водоснабжение водоотведение в четырех городах республики (Донецк, Макеевка, Горловка, Мариуполь) запланирован капитальный ремонт почти 80 км сетей водоснабжения и водоотведения, а также ремонт двух канализационных насосных станций в Мариуполе", - сказал Циганов.

Также в этот срок запланирован капитальный ремонт 76 км теплосетей и модернизация 115 объектов теплоснабжения. Циганов добавил, что сейчас также ведется разработка схем теплоснабжения и водоснабжения в населенных пунктах ДНР. Это позволит спланировать реализацию последующих модернизации и капитального ремонта инженерных сетей республики.

Как ранее отмечали в Минстрое ДНР, капремонт сетей позволит улучшить качество воды и в целом услуг водоснабжения для почти 2,5 тыс. жителей республики.