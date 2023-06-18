Bank of China (Russia) прекратил прием переводов некоторых российских банков в юанях

Речь идет о платежах в адрес кредитных учреждений ЕС, Швейцарии, Великобритании и США, а также их филиалов в Китае, исключение составляют банки-получатели группы Bank of China

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Некоторые российские банки уведомили своих клиентов о том, что Bank of China (Russia) прекращает прием клиентских платежей на перевод средств в юанях в адрес банков Евросоюза, Швейцарии, Великобритании и США, а также их филиалов в Китае. Прием платежей прекратился с 13 июня, сообщили несколько российских кредитных учреждений.

"Настоящим уведомляем, что в связи с получением банком-корреспондентом Bank of China (Russia) соответствующего указания, с 13 июня 2023 года прекрaщен прием к исполнению клиентских плaтежей на перевод денежных средств в китaйских юанях в адрес банков Евросоюза, банков Швейцaрии, банков Великобритании и банков США, а также их филиaлов в Китае, как банков-посредников, так и бaнков-получателей", - говорится в сообщении на сайте Акибанка.

В публикации отмечается, что исключение составляют банки-получатели группы Bank of China.

Банк "Юникредит" также уведомил своих клиентов о прекращении переводов денежных средств в юанях. "С 13.06.2023 Bank of China (Russia) не принимaет к исполнению платежи в китайских юанях в пользу пoлучателей, которые обслуживаются в банках EC, Швейцарии, Великoбритании, США (включая инoстранные филиалы банков этих cтран), за исключением платежей в пользу клиентoв банков группы Bank of China в этих cтранах", - говорится в публикации банка.

Кроме того, председатель правления Модульбанка Павел Семенов сообщил газете РБК о приостановке клиентских переводов в китайских юанях в банки Евросоюза, Швейцарии, Великобритании и США. Также РБК сообщает о том, что Банк "Финам" 13 июня прекратил прием к исполнению распоряжений на перевод денежных средств в юанях, долларах, евро и гонконгских долларах через Bank of China. Отмечается, что у этих организаций Bank of China является банком-корреспондентом.