Посол Белоруссии в РФ заявил, что республика "через год-два забудет" проблему с логистикой

Дмитрий Крутой призвал "искать новые маршруты" на Востоке

МИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Белоруссия, несмотря на западные санкции, через год-два решит проблему логистики. Об этом заявил посол республики в России Дмитрий Крутой в эфире телеканала СТВ.

"Ответ один - идти на Восток, искать новые маршруты. Мы здесь уже проделали очень большую работу. То, что получилось у нас за последний год, я думаю, беспрецедентная на самом деле история, - сказал посол. - Потому что переориентировать более 10 млн тонн грузов на таком коротком временном промежутке по маршрутам, по которым ты фактически никогда не работал". Крутой считает, что "через год-два мы [Белоруссия] проблему логистики просто забудем".

По словам дипломата, с одной стороны, западные партнеры всегда "кричат о правилах, о законодательстве, исполнении каких-то там нормативных в первую очередь предписаний". "И тут же их нарушают. Последние два года мы это очень ярко увидели, - сказал Крутой. - Те компании, которые не находятся ни под первичными, ни под вторичными санкциями, они действительно тоже испытывают проблемы с отгрузкой своей продукции через западное <…> направление".

В этих условиях у Минска получилось наладить логистику для экспортной продукции практически всех отраслей, считает посол. "И сейчас эти [логистические] каналы просто расширяются, масштабируются. Коридоры - Север и Юг, Дальний Восток, Сибирь, о чем говорил недавно президент, Урал - прекрасные маршруты", - сказал Крутой.

Как сообщали ранее в белорусском правительстве, республика использует для перевалки экспортных грузов около 20 российских портов по сравнению с пятью до введения западных санкций. Литва и Латвия прекратили транзит белорусских грузов. Минск и Москва в условиях санкций подписали два базовых соглашения о перевалке нефтепродуктов и внешнеторговых грузов, это в первую очередь калийные, азотные удобрения, продукция металлургии и деревообработки.