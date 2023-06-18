Посол Белоруссии заявил об активизации торговли с Африкой, Латинской Америкой и Азией

По словам посла республики в РФ Дмитрия Крутого, общий объем торговли Белоруссии с Африкой превышает $200 млн, и это направление является в настоящий момент приоритетным

МИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Белоруссия активизирует торгово-экономическое сотрудничество с Африкой, Латинской Америкой, Азией, несмотря на большую долю РФ во внешней торговле. Об этом сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой в эфире телеканала СТВ.

"Невзирая на высокую долю в нашей торговле с Россией, руководство страны мне как послу ставит задачу активно работать с третьими странами, - сказал Крутой. - В первую очередь это Африка, Латинская Америка, Азия. Главный акцент на сегодня - Африканский континент".

По его словам, "общий объем торговли у Беларуси с Африкой уже превышает $200 млн". Крутой отметил, что "нужны контракты, совместные кооперационные проекты либо логистические схемы по движению продукции". "И многие африканские страны это предлагают. Латиноамериканский регион абсолютно, с моей точки зрения, сейчас недооцененный", - заявил посол.

По его словам, большинство стран Латинской Америки абсолютно дружественны Белоруссии. "Ну и азиатский вектор. Помимо Китая, крупнейшего нашего партнера, сейчас очень активно отношения развиваются с Индонезией, - сказал Крутой. - Традиционно у нас такая была моноторговля, превалировали калийные удобрения либо нефтепродукты. Но сейчас номенклатура расширяется".