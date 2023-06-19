Глава АНО "Цифровая экономика" сообщил, что аналитический портал уже доступен

Сергей Плуготаренко уточнил, что полноценный запуск ресурса будет осуществлен до конца 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Прототип аналитического интернет-портала АНО "Цифровая экономика" запущен, а в дальнейшем будет иметь собственный рейтинг цифровизации России. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор организации Сергей Плуготаренко.

"Мы провозгласили, что АНО "Цифровая экономика" готова разработать и также представить до конца года, обсудить с отраслью наши подходы к тому, как измерять место России в международных рейтингах. Это будет дополнительный обвес к этому самому порталу, на котором мы соберем наши знания и наши предложения по методике, как показывать место России в мире по тем или иным вопросам цифровизации", - сказал Плуготаренко.

Он отметил, что аналитический портал уже доступен по адресу техлид.рф, а его полноценный запуск, как и планировалось изначально, будет осуществлен до конца текущего года. "Мы сделаем из этого не только сайт, а еще и большое количество офлайновых продуктов: мероприятий, дискуссий, обсуждений, презентаций, услуг по консалтингу. Фактически то, что с легкой руки председателя нашего набсовета Дмитрия Чернышенко названо русским Gartner", - добавил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:30 мск.