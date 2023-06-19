Оверчук считает, что в ЕАЭС есть осязаемые преимущества, интерес стран к нему растет

По словам вице-премьера России, интерес к ЕАЭС возрастает из-за комплексного воздействия множества факторов, в частности, деглобализации и климатической повестки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) обеспечивает образующим его государствам реальные материальные преимущества в различных областях, интерес к объединению со стороны других стран при этом растет. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук на полях Петербургского международного экономического форума.

"Интерес, действительно, возрастает, мы это видим", - сказал Оверчук. "На фоне всех глобальных процессов, происходящих в современном мире, мы видим, что ЕАЭС объективно обеспечивает образующим его государствам вполне осязаемые материальные преимущества", - отметил он.

По словам вице-премьера России, интерес к ЕАЭС возрастает из-за комплексного воздействия множества факторов. "Это и деглобализация, сопровождающаяся фрагментацией глобальных энергетических и валютных рынков и формированием новых макрорегионов. Это и климатическая повестка, в рамках которой ошибочные оценки и решения Запада уже привели мир на грань энергетического и продовольственного кризисов. При этом не надо отбрасывать в сторону тот факт, что температура на планете действительно повышается, и проблема обеспеченности людей и посевов пресной водой обостряется. Особенно уязвима Центральная Азия", - подчеркнул Оверчук.

Говоря о материальных преимуществах, которыми ЕАЭС обеспечивает государства - члены союза, Оверчук акцентировал внимание на сфере продовольственной безопасности. "Мы сегодня себя обеспечиваем по основным видам сельскохозяйственной продукции. И мы договорились с другими государствами - членами ЕАЭС об утверждении баланса спроса и предложения на основные виды сельскохозяйственной продукции. Это очень важно, это придает всем уверенность. Потому что дальнейшее наличие такой уверенности обуславливает социальную стабильность в обществе, если есть продовольствие. И, конечно, вода", - указал он.

Отдельно вице-премьер отметил преимущества союза в энергетической сфере. "Цены, которые имеют наши ближайшие партнеры по ЕАЭС, это не секрет, действительно, в разы ниже, чем те цены, которые сегодня есть на других рынках, то есть европейских. Поэтому это тоже преимущество. И все это происходит в пределах единого таможенного пространства, безбарьерной среды. ЕАЭС - это большой рынок с объемом почти 190 млн человек", - подытожил Оверчук.