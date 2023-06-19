Оверчук сообщил, что страны ЕАЭС продолжают переговоры об общем рынке газа

Заместитель председателя правительства России отметил, что долгосрочные газовые контракты выгоднее и для потребителей, и для поставщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продолжают вести переговоры об общем рынке газа. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Переговоры продолжаются. Какую позицию мы довели до коллег по созданию общего рынка газа? Решения о формировании общего рынка газа принимались в совершенно иных экономических условиях. Это был 2011 год. Очевидно, в то время могли еще быть радужные надежды на то, что невидимая рука рынка сама сможет сбалансировать спрос и предложение. Однако структура газового рынка имеет свои особенности, и правила классического рынка тут не всегда работают, - сказал Оверчук. - В прошлом году мы все видели на примере спотовых рынков Европы, как цена скакала выше $3 тыс. за 1 тыс. кубов. Представьте себе, в какой ситуации могли бы оказаться экономики наших друзей по ЕАЭС, если бы мы пошли по такому же пути".

По его словам, хотя Россия и является продавцом газа, но сверхвысокие цены выбивают почву из-под ног потребителей, и РФ это тоже не надо. Оверчук заверил, что Россия выступает за стабильные, прогнозируемые, долгосрочные отношения, учитывающие интересы продавцов и покупателей.

"И конечно же, это навело нас на определенные мысли. Очевидно, что долгосрочные газовые контракты, которые лежат в основе нашего газового рынка, предоставляют гораздо большую прогнозируемость и выгодны как потребителям, так и поставщикам, - добавил он. - Переговоры идут, есть нюансы, но и у партнеров есть, пожалуй, понимание, что российская позиция имеет под собой серьезную основу".