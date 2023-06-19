Оверчук сообщил, что решения для создания бренда "Сделано в ЕАЭС" уже приняты

Зампредседателя правительства России отметил, что ЕАЭС с 2024 года начнет финансово поддерживать реализацию таких совместных проектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Необходимые решения по вопросу создания продукции под брендом "Сделано в ЕАЭС" уже приняты, слово теперь за предпринимателями и новаторами. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

Вице-премьер напомнил, что в июле 2022 года на совете Евразийской экономической комиссии было принято решение создать проект "Евразийский электробус" с участием всех стран ЕАЭС. "На прошлой неделе в Сочи этот электробус уже стоял на площадке. Физически он уже есть. Воплотили. Поэтому - об этом говорил и премьер-министр Белоруссии Роман Александрович Головченко - между решением и делом у нас проходит очень короткий промежуток времени", - подчеркнул Оверчук.

"Поэтому наступит день, когда у нас будет бренд "Сделано в ЕАЭС" именно для таких продуктов, - продолжил вице-премьер. - Для этого уже принято очень важное решение, и президенты в мае внесли соответствующие поправки в большой договор о союзе. Это связано с тем, чтобы оказывать финансовую поддержку проектам промышленной кооперации, в которых задействованы три и более стран ЕАЭС. Так что сейчас слово за нашими предпринимателями и новаторами".

Зампредседателя правительства РФ указал на то, что ЕАЭС с 2024 года начнет финансово поддерживать реализацию таких совместных проектов. "В первую очередь, конечно, в высокотехнологичных отраслях, которые обеспечат товаропроизводителей наших пяти стран лучшими конкурентными возможностями, в том числе на внешних рынках, и в первую очередь на рынках Глобального Юга, куда мы сегодня пробиваем наши транспортно-логистические коридоры. Все это взаимосвязано. И важно, что все страны ЕАЭС это поддерживают", - заключил Оверчук.