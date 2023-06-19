Минфин сообщил о планах отказаться от бумажных акцизных марок на табачной продукции

Ведомство уже направило соответствующие документы комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам

МОСКВА, 19 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Минфин России вместе с ФНС и Центром развития перспективных технологий разрабатывают механизм контроля полноты уплаты акциза на табачную и никотиносодержащую продукцию на основе данных о цифровой маркировке, планируется отказ от бумажных специальных марок на этой подукции. Об этом говорится в материалах министерства, направленных комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам (есть в распоряжении ТАСС).

"В настоящее время Минфином России совместно с ООО "Оператор - ЦРПТ" (оператор системы цифровой маркировки "Честный знак" - прим. ТАСС) и ФНС России осуществляется разработка механизма контроля полноты уплаты акциза на табачную и никотиносодержащую продукцию на основании данных о ее маркировке средствами идентификации (цифровой маркировки - прим. ТАСС)", - говорится в документе.

По информации министерства, эта работа проводится, чтобы оценить возможность перехода на уплату акциза на основе данных государственной информационной системы маркировки. "Планируется отказ от маркировки табачной продукции специальными (федеральными) марками", - добавили в Минфине.

Речь идет о табачной и никотиносодержащей продукции, производимой и реализуемой на территории РФ.

Национальная система цифровой маркировки вводится в России с 2019 года. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, пиво в кегах, электронные средства доставки никотина и жидкости для них.