19 июня, 00:03

Рост патентной активности в РФ увеличился до 12% в 2023 году

Больше всего заявок подавалось на патенты в фармацевтической и химической промышленности, металлургии и IT

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Роспатент получил более 8 тыс. заявок на изобретения с начала 2023 года, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов в интервью "Известиям", опубликованном в понедельник.

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"Даже при самых оптимистичных прогнозах мы не ожидали, что за пять месяцев этого года произойдет серьезный рост числа заявок на изобретения. Сейчас он составляет уже 12%. Это патенты в областях, требующих технологических решений, - фармацевтической и химической промышленности, металлургии, IT. Всего с начала 2023 года было подано более 8 тыс. заявок. При этом хочу отметить, что рост стабильный с января, это не внезапные всплески в определенные месяцы", - сказал Зубов.

По его словам, наибольший рост демонстрирует количество заявок на патенты в сфере технологий инструментальной диагностики заболеваний, таких как УЗИ и МРТ. Число заявок на патенты по этой отрасли выросло более чем на 100%. Заявки по хирургическим решениям выросли на 70%, в фармацевтике заявок стало больше на 40%, в области органической химии - на 50%.

"Важным индикатором я бы назвал то, что сейчас необходима и модернизация оборудования для медицинской диагностики. Заявки касаются также и использования уже существующей техники, и сочетания навыков работы, опыта врачей и технических элементов", - добавил Зубов.

Прирост числа заявок на регистрацию новых товарных знаков составил, по словам главы Роспатента, 35% по сравнению с пятью первыми месяцами прошлого года - уже подано 43 тыс. заявок. 

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