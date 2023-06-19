19 июня, 00:23
ПМЭФ

"ВКонтакте" разрабатывает функции для пересказа длинных текстов и видеороликов

Такие инструменты могут появиться в редакторах фото и видео, которые соцсеть планирует представить во второй половине 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" работает над внедрением функции для предоставления пользователю кратких тезисов на основе лонгридов и длинных видеороликов. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума сообщила генеральный директор "ВКонтакте" Марина Краснова.

"Работаем над функциями суммаризации - анализа больших объемов информации и предоставления кратких тезисов на основе, например, лонгридов или длинных видео", - сообщила Краснова.

Она уточнила, что инструменты на основе машинного обучения могут появиться в редакторах фото и видео, которые соцсеть обещала представить во второй половине 2023 года.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:30 мск. 

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