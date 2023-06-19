Свыше 74% экспорта пиломатериалов из России в 2023 году приходится на Китай и Узбекистан

В первом квартале 2023 года также нарастили закупки Иран, Таджикистан, Турция, ОАЭ и Киргизия, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Почти три четверти экспорта российских пиломатериалов приходится на Китай и Узбекистан, сильнее растет доля Китая. Об этом рассказал в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

"По итогам первого квартала 2023 года экспортировано 4,2 млн кубометров пиломатериалов. За три месяца этого года свыше 74% всего экспорта пиломатериалов пришлось на Китай и Узбекистан. В прошлом году их доля составляла 56%. Сильнее всего нарастил поставки российских пиломатериалов Китай - на 98 тыс. кубометров или 3,5%, до 2,9 млн кубометров. Таким образом, доля Китая в объемах российских поставок пиломатериалов увеличилась с 49% до 64%", - сказал Советников.

Второй партнер по величине закупок пиломатериалов Узбекистан увеличил закупки на 57 тыс. кубометров или 13% - до 479 тыс. кубометров, его доля увеличилась до 11%. Также среди ключевых контрагентов первого квартала 2023 года в сравнении с тем же периодом 2022 года заметно нарастили закупки Иран, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Киргизия.

При этом Советников подчеркнул, что уже полтора года вывоз круглого леса запрещен для развития глубокой переработки внутри страны. Также прикрыта схема, когда с бревна снимали риску, одну боковую часть и оно уже становилось обработанным лесом.

"То есть география расширяется. Но сказать, что мы полностью преодолели ситуацию, конечно, преждевременно. Работу по расширению транспортных коридоров на Дальний Восток, а также на Юг, который идет в Иран и в страны Ближнего Востока, нужно продолжать. Увеличивать железнодорожные и морские коридоры. Работаем над этим совместно с Минприроды России и Минпромторгом, необходимо помочь бизнесу в этих действительно сложных условиях", - добавил Советников.

Как сообщалось ранее, объемы заготовки древесины в России в 2022 году снизились по отношению к 2021 году на 13,5% из-за санкций, в 2023 году ситуация должна выровняться.