Киев намерен начать производство "экологически чистой стали"

Замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма отметил, что планируется производить продукт в объеме 50 млн тонн

ТАСС. 19 июня. Украина на встрече в Лондоне намерена добиться выделения $40 млрд для развития экологически чистой металлургии. Об этом в понедельник сообщил замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма в интервью агентству Reuters.

"Если необходима перестройка, то логично делать ее с использованием современных "зеленых" технологий <...>. В нашем представлении она заключается в том, чтобы наладить на Украине производство экологически чистой стали в объеме 50 млн тонн", - цитирует агентство Шурму.

Как отмечает агентство, это позволило бы стране поставлять сталь, выплавляемую с минимальным ущербом для экологии, по самым низким ценам в мире и оказало бы поддержку усилиям Европы по уменьшению выбросов углерода.

По данным Reuters, политики и финансисты проведут встречу в Лондоне 21-22 июня под председательством Украины и Великобритании, где обсудят краткосрочные вопросы финансирования и долгосрочные планы по восстановлению Украины.

Как в апреле отмечало издание "Страна", объемы производства в металлургической отрасли на Украине за 2022 год сократились на 66,5%. Также на 61% упала добыча железной руды. Причинами кризиса в отрасли стали, в частности, нехватка персонала и сложная логистика, затраты на которую возросли в несколько раз.