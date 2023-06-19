Эксперт: недостаток софта для оборудования в РФ можно заместить в течение двух лет

Как считает гендиректор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко, только симбиоз развития "железа" и софта может привести к тому, что в стране будет достигнуто полное импортозамещение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Проблема недостатка софта для российского IT-оборудования может быть решена в течение двух лет. Такое мнение высказал в интервью ТАСС генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко.

"Это софт, который работает на тех "железках", которые, если мы научимся создавать, а, я так понимаю, что железки для базовых станций они кратно быстрее могут быть воспроизведены нами, чем, к примеру, системный блок компьютера или мобильный телефон, или даже сервер. Но мы эту проблему понимаем, она не является не решаемой в перспективе 1-2 лет", - сказал он.

По мнению Плуготаренко, только симбиоз развития "железа" и софта может привести к тому, что в России будет достигнуто полное импортозамещение.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:30 мск.