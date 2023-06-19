В МИД РФ сообщили о разработке новых маршрутов поставок удобрений на мировые рынки

По словам директора второго департамента стран СНГ ведомства Алексея Полищука, украинская сторона многие месяцы саботировала выполнение договоренностей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Профильные министерства и компании РФ ведут разработку новых маршрутов для поставок российских удобрений на мировые рынки. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Добиваясь возобновления работы аммиакопровода Тольятти - Одесса, мы исходили из того, что договоренности должны соблюдаться. К сожалению, украинская сторона многие месяцы саботировала их выполнение, придумывая необоснованные увязки с вопросами, далекими от зерновой сделки, - указал он. - Безусловно, существуют и другие пути поставок российских удобрений на мировые рынки. Проработкой их маршрутов и логистики занимаются наши профильные министерства и компании".

Полищук напомнил, что поставки аммиака являются важнейшим элементом пакета зерновой сделки. Он указал, что они фигурируют в обоих ее документах - инициативе по транспортировке зерна и продуктов из украинских портов и меморандуме Россия - ООН о продвижении российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.

"Почему так важен аммиак и трубопровод Тольятти - Одесса? Аммиак необходим для производства удобрений, без которых во многих странах сельхозпроизводство невозможно, - пояснил дипломат. - Трубопровод Тольятти - Одесса является уникальной магистралью, самой протяженной в мире, длиной в 2 417 км. Ранее по ней ежегодно прокачивалось более 2 млн тонн аммиака. Этого количества достаточно, чтобы прокормить свыше 45 млн человек". Полищук также отметил, что подрыв аммиакопровода нанес существенный удар по продовольственной безопасности беднейших стран глобального Юга.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.