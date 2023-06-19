19 июня, 05:01
ПМЭФ

Роструд помог защитить права 15 тыс. работников на территории новых регионов

Как сообщил глава ведомства Михаил Иванков, в новых субъектах РФ был создан межрегиональный территориальный орган

МОСКВА, 19 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Роструд дал в общей сложности порядка 3 тыс. консультаций работникам и работодателям на территории новых российских регионов, а также помог восстановить или защитить трудовые права 15 тыс. человек. Об этом сообщил в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Роструда Михаил Иванков.

Читайте также
Интервью
Глава Роструда: долги по зарплате в России существенно уменьшились

"Если необходимо, конечно, и проверки [на территории новых регионов] проводятся. Уже насчитывается порядка 15 тыс. человек в новых субъектах, чьи права защищены или восстановлены с участием инспекции труда", - рассказал собеседник агентства.

Иванков пояснил, что в прошлом году в новых регионах был создан межрегиональный территориальный орган - Юго-западная инспекция труда. "Наша задача сейчас - помочь работодателю и работнику перестроиться на российское трудовое законодательство. Поэтому главное там - это тема профилактики", - сказал глава Роструда.

Сотрудники инспекции провели 700 профилактических визитов на предприятия, проконсультировали работодателей, как правильно оформлять документы, решать вопросы охраны и оплаты труда и т. д. "Еще один основной инструмент профилактики - это предостережение, потому что мы видим, что работодатели заинтересованы в том, чтобы обеспечить правильное исполнение норм трудового законодательства. Мы стараемся им в этом помочь", - отметил Иванков.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходил с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучала как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступил информационным партнером мероприятия. 

Теги:
РоссияПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация