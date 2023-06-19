В Кузбассе внедрили новую технологию долговременного пылеподавления на угольных разрезах

Средство не имеет цвета, запаха, безопасно для окружающей среды и человека

КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. Новая технология долговременного пылеподавления стала применяться на всех предприятиях угольной компании "Кузбассразрезуголь". Она в 1,5 раза эффективнее, чем традиционный метод обработки водой, написал в понедельник в Telegram-канале заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов.

"Пылеподавляющее средство не имеет цвета, запаха, безопасно для окружающей среды и человека. В его состав входят растворы солей хлоридов кальция, магния и натрия с добавлением природных полимеров. Подобранная концентрация компонентов плотно связывает частицы пыли, не давая им подниматься при ветре и движении тяжелой горной техники в течение длительного времени", - написал Панов.

По словам заместителя гендиректора "Кузбассразрезугля" по экологии, промышленной безопасности и землепользованию Захара Сапурина, традиционно для снижения пыления технологические дороги угольных предприятий обрабатываются водой. Но в сухую и жаркую погоду она быстро испаряется, и эффект от такой обработки сохранятся всего до двух-трех часов.

"При применении профилактического реагента это время увеличивается до восьми часов. Так мы не только сокращаем частоту полива технологических дорог и расход воды, минимизируется экологическое воздействие, комфортнее и безопаснее становятся условия труда", - привели в пресс-службе слова Сапурина.

УК "Кузбассразрезуголь" - одна из крупнейших в РФ угледобывающих компаний, специализируется на добыче каменного угля открытым способом. В составе КРУ работают шесть угольных разрезов на территории Кемеровской области, в том числе и один из крупнейших в России разрезов "Бачатский", а также угольная шахта "Байкаимская". Их общий объем угледобычи составляет в среднем 45 млн тонн в год.