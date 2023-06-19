Годовое собрание акционеров "Татнефти" не состоялось из-за отсутствия кворума

Повторное собрание состоится 30 июня

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Годовое собрание "Татнефти", запланированное на 16 июня, объявлено не состоявшимся из-за отсутствия кворума. Об этом говорится в сообщении компании.

Повторное собрание акционеров, согласно ранее принятому советом директоров компании решению, состоится 30 июня. При этом на 20 июня назначено заседание совета директоров, на котором будет обсуждаться вопрос о повторном собрании акционеров.

На годовом собрании акционеры "Татнефти" должны были в том числе объявить о выплате дивидендов по итогам 2022 года.

Ранее совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить за 2022 год дивиденды из расчета 67,28 рубля на акцию с учетом дивидендов, выплаченных за шесть и девять месяцев.

"Татнефть", согласно дивидендной политике, направляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО - в зависимости от того, какой показатель больше. Чистая прибыль "Татнефти", приходящаяся на акционеров компании, по МСФО в 2022 году составила 284,6 млрд рублей, в то время как прибыль по РСБУ - 241,9 млрд рублей.

О компании

"Татнефть" входит в десятку крупнейших по объемам добычи нефти российских компаний.

Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 24,53% акций задепонировано в ADR. Иным акционерам принадлежит около 38% акций.