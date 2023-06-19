Число действующих юрлиц в Москве за год увеличилось на 6,5%

За январь-апрель текущего года в столице зарегистрировано почти 32 тыс. компаний и организаций, что на четверть больше, чем за тот же период 2022 года

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Общее количество действующих в столице юридических лиц за год увеличилось на 6,5% и на 1 мая 2023 года превысило 596 тыс. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Количество зарегистрированных юридических лиц в Москве устойчиво растет, при этом второй год подряд число созданных юрлиц превышает количество ликвидированных. Так, за январь-апрель текущего года в столице зарегистрировано почти 32 тыс. компаний и организаций, что на четверть больше, чем за тот же период 2022 года. В свою очередь, прекратили работу 10,2 тыс. юрлиц - на 55,3% меньше, чем годом ранее", - отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что такая динамика является свидетельством того, что в Москве созданы благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности и повышения инвестиционной привлекательности города.

По словам Ефимова, главные факторы роста числа юрлиц - импортозамещение, развитие внутреннего туризма, а также создание новых мест для работы субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет городских инвестиций в развитие качественной инфраструктуры.

"Например, в сданных в 2022 году по реновации домах для коммерческих целей уже используется больше половины нежилых помещений, или в среднем три объекта на каждый такой дом. Часть из этих площадей занимает малый бизнес, который открывает там торговые и сервисные точки", - заключили в комплексе, ссылаясь на слова Ефимова.