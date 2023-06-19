Кировская область на ПМЭФ заключила соглашений на сумму 57,9 млрд рублей

Из них 31,5 млрд рублей являются инвестициями "Газпрома", сообщил губернатор региона Александр Соколов

КИРОВ, 19 июня. /ТАСС/. Кировская область на Питерском международном экономическом форуме заключила соглашений на сумму 57,9 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС губернатор Кировской области Александр Соколов.

"Если сравнивать объемы [средств по] подписанным соглашениям, то в прошлые годы [речь шла о] 1,5-5 млрд рублей, в этом году мы подписали соглашений на сумму 57,9 млрд рублей (точную цифру сейчас сводят экономисты), из них 31,5 млрд рублей - это [инвестиции] "Газпрома", мы газифицируем весь юг Кировской области", - рассказал Соколов.

Он пояснил, что сейчас из 45 муниципалитетов газифицировано 14, благодаря новым договоренностям с "Газпромом" газ придет еще в 14 муниципалитетов.

Еще одно крупное соглашение регион заключил с компанией "Татнефть", которая планирует зайти на рынок области и построить 30 автозаправочных станций. Кроме того, соглашение подписано с компанией "МегаФон", которая построит 12 новых базовых станций и модернизирует 200 станций в Кировской области, а также построит базовые станции 2G/4G в 20 малых населенных пунктах региона.