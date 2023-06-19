Около 68 тыс. новых рабочих мест появятся в районах Москвы

Большую часть рабочих мест - 44,2 тыс. - создадут в офисах, бизнес-центрах, на объектах торговли и общепита

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Порядка 68 тыс. новых рабочих мест появятся в более 90 объектах, которые возведут в столичных районах по заключенным с 2020 года соглашениям. Об этом сообщил в понедельник в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Начиная с 2020 года правительство Москвы заключило с инвесторами 43 соглашения, по которым будет возведен 91 объект и создано порядка 68 тыс. рабочих мест. Частные инвестиции в реализацию проектов составят 182,6 млрд рублей. Большая часть рабочих мест - 44,2 тыс. - будет создана в офисах, бизнес-центрах, на объектах торговли и общепита", - написал мэр.

Он добавил, что более 18 тыс. рабочих мест появится на современных производствах и в логистических комплексах. Новые социальные, научные и спортивные объекты дадут еще почти 5 тыс. новых рабочих мест.

"Многие проекты уже находятся в стадии практической реализации. Программа стимулирования создания мест приложения труда набирает обороты и приносит все больше пользы Москве и москвичам", - подчеркнул Собянин.

Градостроительная задача столицы

"Одной из характерных черт современной Москвы является маятниковая миграция. Каждый день сотни тысяч людей едут на работу в центр, чтобы вечером вернуться в жилые районы у МКАД или за МКАДом.

В разумных масштабах маятниковая миграция является неизбежной и даже полезной. Но в нашем городе она приняла гипертрофированные масштабы, существенно снижающие качество жизни людей", - отметил Собянин.

По его словам, в 2010 году 43% рабочих мест в Москве было сконцентрировано в центре, при этом более 90% москвичей проживали за пределами Третьего транспортного кольца. "Исправление этой ситуации является ключевой задачей градостроительной политики правительства Москвы: чтобы ликвидировать дисбаланс, мы сделали ставку на создание рабочих мест в районах, в которых проживает большинство москвичей", - пояснил мэр.

Так, за минувшее десятилетие за пределами ТТК было построено 36 млн кв. метров коммерческой недвижимости - технопарков, офисов, торговых центров и социальных объектов. В непосредственной близости от жилых массивов появились тысячи новых рабочих мест.

"Возможностей работать рядом с домом стало больше в 99% районов, и многие москвичи воспользовались этим шансом. Но предстоит сделать еще больше. Дефицит рабочих мест за пределами ТТК хотя и сократился, но по-прежнему ощутимо влияет на качество жизни в Москве", - пояснил Собянин.

Поэтому в ближайшее десятилетие власти с бизнесом планируют создать сотни тысяч рабочих мест за пределами центра, и одним из важных инструментов решения этой задачи стала специальная программа стимулирования создания мест приложения труда. Суть программы - создать дополнительные стимулы для инвестиций в коммерческую недвижимость.

"Мы полностью или частично освобождаем застройщиков от платы за изменение вида разрешенного использования земельных участков, на которых возводятся жилые дома, но при условии, что застройщики инвестируют в строительство мест приложения труда - коммерческих, промышленных и социальных объектов, гостиниц и логистических центров", - заключил мэр.