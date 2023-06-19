В ЮАР заявили, что Африка в высшей мере заинтересована в поставках зерна через Черное море

Как заявил президент Сирил Рамапоса, по данным Африканского банка развития, конфликт на Украине вызвал нехватку около 30 млн тонн зерна на африканском континенте, а также привел к резкому повышению его стоимости

ПРЕТОРИЯ, 19 июня. /ТАСС/. Страны Африки в высшей мере заинтересованы в беспрепятственных поставках зерновых, удобрений и других ресурсов через Черное море. Об этом заявил в понедельник президент ЮАР Сирил Рамапоса.

"Одним из пунктов мирного предложения, выдвинутого африканскими лидерами [президентам РФ и Украины], является открытие движения зерна из России и с Украины через Черное море на мировые рынки, - сообщил он в еженедельном обращении к народу ЮАР, опубликованном на официальном портале. - Россия и Украина являются крупными поставщиками зерна и производителями удобрений, предназначенных для африканских рынков. По данным Африканского банка развития, конфликт [на Украине] вызвал нехватку около 30 млн тонн зерна на африканском континенте, а также привел к резкому повышению его стоимости. В результате этого конфликта африканские страны страдают от роста цен на продукты питания и энергию".

Рамапоса подчеркнул, что конфликт на Украине оказывает реальное влияние на африканские страны и экономику континента. "Мы обратили внимание президентов Украины и России на то, что, хотя мы взяли на себя эту миссию как члены международного сообщества, приверженные мирному строительству, мы как африканский континент также материально заинтересованы в урегулировании конфликта", - сообщил Рамапоса.

Президент ЮАР заметил, что миротворческая миссии стран Африки имеет историческое значение. "Африканские лидеры впервые отправились с миротворческой миссией за пределы континента. Хотя в состав делегации входили страны, занимавшие различные позиции в отношении различных резолюций ООН по конфликту [на Украине], все представленные страны заняли неприсоединившуюся позицию по данному вопросу. Это придало авторитет миссии и породило доверие с обеих сторон", - подчеркнул он.

Делегация семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды, посетила 16 июня Киев, где провела переговоры с президентом Украины Зеленским. На следующий день миссия была принята в Санкт-Петербурге президентом РФ Владимиром Путиным. От имени делегации президент ЮАР Сирил Рамапоса изложил в субботу план, состоящий из 10 положений, который может заложить основу для мирного процесса на Украине. Было условлено, что в ходе предстоящего в июле в Санкт-Петербурге саммита России и Африки миссия продолжит соответствующие консультации с российской стороной. График и формат ее консультаций с Киевом пока не раскрывается.