Кабмин направит 4,6 млрд рублей на развитие сельских территорий в 2023 году

Средства были предусмотрены в бюджете на 2024 год, но будут направлены регионам раньше

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Правительство России направит средства на развитие сельских территория раньше, чем планировалось. В этом году, а не в 2024 году, 33 региона получат 4,6 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"На финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий в 2023 году в опережающем порядке будет направлено 4,6 млрд рублей", - сообщила пресс-служба кабинета министров.

Там уточнили, что средства были предусмотрены в бюджете на 2024 год, но будут направлены регионам уже сейчас, что ускорит реализацию проектов. Деньги получат 33 региона, в их числе - Бурятия, Удмуртия, Архангельская, Владимирская, Курская, Новосибирская, Рязанская, Сахалинская и Ярославская области.

В этих субъектах будут построены и обновлены дома культуры, объекты коммунальной инфраструктуры, детские сады, школы и спортивные учреждения в 23 населенных пунктах.

Кроме того, будет построено или приобретено более 400 домов для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также будет проложено 11,2 км сетей газоснабжения, 14,7 км водоснабжения, 9,9 км электросетей и более 26 км дорог.

"Решение повысит доступность качественной социальной и инженерной инфраструктуры для жителей сельской местности", - указали в правительстве. Эта работа ведется рамках федеральных проектов "Современный облик сельских территорий" и "Развитие жилищного строительства и повышения уровня благоустройства домовладений", которые входят в государственную программу "Комплексное развитие сельских территорий".