ЕАБР не исключил активизации инфляционных процессов в Белоруссии к концу 2023 года

Усиление потребительского спроса и эффекты от ослабления национальной валюты могут стать факторами ускорения роста цен, считают в банке

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Евразийский банк развития (ЕАБР) считает, что рост потребительского спроса и воздействие от ослабления белорусского рубля валюты могут стать факторами ускорения инфляции к концу текущего года.

"Усиление потребительского спроса и эффекты от ослабления национальной валюты могут стать факторами ускорения роста цен к концу года. Наш базовый прогноз - 7,8%", - говорится в еженедельном обзоре аналитиков ЕАБР.

Они отмечают, что в настоящее время инфляция продолжает замедляться, в том числе под влиянием введенного в стране регулирования цен. "Инфляция в Беларуси замедлилась до 3,7% год к году по итогам мая 2023 года после 4,7% месяцем ранее, - отмечают аналитики. - Снижение темпов роста цен отражает низкую интенсивность инфляционных процессов в сегменте продуктов питания и непродовольственных товаров. Во многом это связано с сохранением влияния административного контроля за ценами".

В Белоруссии инфляция по итогам 2022 года составила 12,8%. Власти заявили о планах по поддержанию инфляции по итогам текущего года на уровне не более 7-8%.