Товарооборот Грузии и России в январе - мае вырос на 38,4% в годовом выражении

Он превысил $1 млрд

ТБИЛИСИ, 19 июня. /ТАСС/. Торговый оборот между Грузией и Россией за пять месяцев этого года превысил $1 млрд, что на 38,4% больше показателя за аналогичный период 2022 года. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Национальной службы статистики Грузии.

Россия находится на втором месте среди крупнейших торговых партнеров Грузии. В январе - мае ее доля в объеме внешней торговли Грузии составила 12,7%. Экспорт товаров из Грузии в РФ за пять месяцев составил более $281 млн (рост на 33,8% в годовом выражении), а импорт - порядка $779 млн (+40%).

Первое место среди торговых партнеров Грузии в январе - мае заняла Турция, встречная торговля с которой превысила $1,1 млрд, что на 16% больше прошлогодних показателей. Третье место занял Китай, торговый оборот с ним превысил $623 млн, что на 20,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Общий внешнеторговый оборот Грузии за пять месяцев составил более $8,3 млрд (рост на 18,9% в годовом выражении). Экспорт составил более $2,5 млрд (рост 18,6%), а импорт - около $5,9 млрд (рост 19,1%). Отрицательный баланс внешней торговли года превысил $3,3 млрд (40,1% от всего торгового оборота).