Число незаконных свалок в России сократилось впервые за четыре года

Оно снизилось на 17% или на 2,6 тыс.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Количество стихийных свалок отходов в России в 2022 году начало уменьшаться впервые за четыре года наблюдения, число снизилось на 17% или на 2,6 тыс. Об этом говорится в исследовании аналитиков аудиторско-консалтинговой сети "Финэкспертиза" на основе данных Росприроднадзора.

"В 2022 году количество несанкционированных свалок отходов в России сократилось на 17%, или на 2,6 тыс. объектов. Впервые за четыре года наблюдения число стихийных свалок стало уменьшаться. Особенно сократилось общее количество нелегальных свалок в Башкортостане (-921 объект), Челябинской области (-525), Пермском крае (-406), Самарской области (-294), Ханты-Мансийском автономном округе (-283), Нижегородской области (-224), Свердловской области (-201), Ленинградской области (-164), Волгоградской области (-148), а также Санкт-Петербурге (-148)", - говорится в исследовании.

Несмотря на активную расчистку территорий от мусора, Башкортостан остался лидером по абсолютному количеству незаконных свалок - к концу 2022 года в регионе насчитывался 901 объект нелегального складирования отходов. Далее следуют Бурятия (849 свалок), Оренбургская область (787), Астраханская область (630), Коми (540), Челябинская область (513), Камчатский край (406), Красноярский край (399), Томская область (396), Хабаровский край (286).

Как уточнили аналитики, на конец 2021 года в России насчитывалось 15,5 тыс. незаконных свалок. За 2022 год выявлено еще 16,4 тыс. новых мест скопления мусора, в то же время за год было ликвидировано около 19 тыс. свалок. В результате на конец 2022 года количество незаконных свалок сократилось на 2,6 тыс., или на 17% - до 12,9 тыс. По сравнению с 2021 годом темпы устранения свалок увеличились практически в два раза - в том году было расчищено только 10,9 тыс. объектов. Причем в 2021 году образовалось 12,2 тыс. новых свалок, то есть больше, чем было убрано. В 2022 году благодаря ускоренной ликвидации свалок их общее количество сократилось впервые с 2019 года.

Стихийные свалки

К несанкционированным свалкам относятся места размещения отходов производства и потребления, но не предназначенные для этого и не обустроенные в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. От простого скопления мусора свалку отличают большие площади и объемы размещенных отходов - более 10 кв. м либо более 5 куб. м. Формальное же отличие несанкционированной свалки от законной - это ее отсутствие в государственном реестре объектов размещения отходов. По состоянию на январь 2023 года в реестре числилось порядка 4,2 тыс. объектов по всей России.

"Стихийные свалки чаще всего образуются на окраинах дачных обществ, в лесных зонах возле крупных автотрасс и на обочинах дорог. Для многих предприятий действующие штрафы за размещение отходов в неположенном месте обходились дешевле, чем транспортировка мусора на легальные полигоны. Помочь в сокращении незаконных свалок должно принятое ужесточение наказания за сброс отходов в неположенных местах из машин и грузовиков: теперь увеличиваются не только штрафы, но и вводится возможность конфискации транспортного средства. Вместе с тем важно действовать не только административными мерами, но и развивать инфраструктуру для обращения с отходами. Во многих регионах хронически не хватает действующих полигонов, поэтому даже добросовестный бизнес и граждане зачастую должны нести издержки и преодолевать большие расстояния, чтобы на законных основаниях оставить скопившийся мусор в легальных местах, не нанося при этом ущерба экологии", - заявила глава "Финэкспертизы" Елена Трубникова, чьи слова приводятся в сообщении.