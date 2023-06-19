В Новосибирской области начали пересев погибших от засухи культур

Объемы пересеянных площадей уточняются

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Аграрии в Новосибирской области начали пересевать культуры, которые погибли от засухи, установившейся в регионе в начале июня из-за аномальной жары. Об этом сообщил глава областного Минсельхоза Евгений Лещенко на оперативном совещании областного правительства.

"Полностью завершена посевная компания. В настоящее время осуществляется частичный пересев сельхозкультур, погибших из-за экстремальных погодных условий", - сказал министр, уточнив, что объемы пересеянных площадей уточняются.

Ранее в министерстве сообщали о гибели посевов льна и озимых культур.

Экстремальная жара, установившаяся в начале июня в Новосибирской области, и недостаток осадков привели к гибели посевов льна в регионе. Отсутствие осадков на протяжении мая негативно сказалось на урожае многолетних трав, составляющих существенную часть кормовой базы скота. Губернатор Андрей Травников поставил задачу проработать вопрос заготовки и приобретения кормов.

На прошлой неделе в отделе агрометеорологии Западно-Сибирского УГМС ТАСС сообщили, что снижение урожайности озимых культур может достигнуть 20%. Синоптики отмечают, что суховеи - ветра с высокой температурой и низкой влажностью, вредно влияющие на полевые культуры, - наблюдаются уже в 21 из 30 районов области. В Минсельхозе заявляли, что режим ЧС продолжает действовать на территории трех районов региона.