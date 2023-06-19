"Вкусно - и точка" с 26 июня повысит цены в кафе

Решение принято в связи с ростом себестоимости продукции, сообщили в компании

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" с 26 июня повысит цены в своих кафе в связи с ростом себестоимости продукции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"С 26 июня цены в кафе изменятся в связи с ростом себестоимости продукции. В то же время во "Вкусно - и точке" сохранятся более низкие цены, чем у конкурентов", - рассказали в пресс-службе.

Во "Вкусно - и точке" отметили, что также разрабатывают различные акции и специальные предложения в приложении, пользуясь которыми можно выгодно приобретать продукцию.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на письмо директорам и менеджерам ресторанов и кафе "Вкусно - и точка" сообщил, что повышение цен в кафе будет на 5-8%.