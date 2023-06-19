Экспорт вина из Грузии в Россию в январе - мае 2023 года вырос почти на 48%

Он составил 25 тыс. тонн

ТБИЛИСИ, 19 июня. /ТАСС/. Грузия с января по май текущего года экспортировала в Россию более 25 тыс. тонн вина, что на 47,9% больше аналогичного показателя в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальной службой статистики Грузии.

Согласно ее данным, Грузия экспортировала в Россию 25,2 тыс. тонн вина на сумму $69,1 млн. За первые пять месяцев прошлого года аналогичный показатель составил 17 тыс. тонн, на сумму $46,1 млн. В общем объеме экспорта товаров в Россию ($281,3 млн) доля вина составила 24,5%.

Также Грузия поставляла в РФ ферросплавы - более 36 тыс. тонн. Это на 4,5% меньше аналогичного показателя за январь - май 2022 года. Помимо этого, Грузия экспортировала в Россию в значительных количествах легковые автомобили и минеральную воду.

Импорт товаров из России в Грузию за первые пять месяцев 2023 года составил $778,5 млн. Треть импорта пришлась на поставки нефти и нефтепродуктов.