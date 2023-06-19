Володин заявил, что легкая промышленность нуждается в поддержке Союзного государства

Спикер Госдумы назвал эту отрасль сильной стороной Белоруссии

ВИТЕБСК, 19 июня. /ТАСС/. Легкая промышленность нуждается в отдельном внимании и поддержке со стороны Союзного государства. Это подчеркнул председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник в ходе посещения предприятия "Белвест" в Витебске.

"Легкая промышленность нуждается в отдельном внимании. Замещение происходило в меньшем объеме, больше работали с импортным сырьем, и поставлялась уже готовая продукция. Поэтому надо делать все, чтобы на территории наших государств была локализация производства", - отметил Володин.

Он также обсудил с руководством предприятия вопросы поддержки бизнеса Союзного государства и законодательного обеспечения его развития. По словам Володина, в рамках Парламентского собрания Союзного государства уже принято решение "оказать поддержку легкой промышленности, отрасли, которая решает вопросы производства текстиля, пошива одежды, изготовления обуви".

"Это сильная сторона Белоруссии. Нам важно в рамках кооперации и интеграции Союзного государства создать условия, чтобы были рынки сбыта. Для этого нужна поддержка", - подчеркнул Володин.

Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Витебск для проведения очередной сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.