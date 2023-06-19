"Ведомости": производители сидра предлагают ввести минимальную цену в 100 рублей за литр

Это может стать достаточно эффективной мерой по борьбе с контрафактной продукцией, пишет газета

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Национальная ассоциация производителей традиционного сидра совместно с другими производителями сидров предложили установить на напиток минимальную розничную цену (МРЦ) в размере 100 рублей за литр. Об этом в понедельник пишут "Ведомости" со ссылкой на обращение ассоциации к президенту РФ.

Письмо подписали более 40 компаний, производящих такие напитки. По их мнению, повышение МРЦ станет достаточно эффективной мерой по борьбе с контрафактной продукцией, так как производители некачественного напитка в этом случае не смогут продавать его ниже установленной цены, а потребители, исходя из этого, будут выбирать сидр более известной и проверенной марки.

По словам директора по производству компании "Красный пивовар" Елены Тюкиной, установка МРЦ на подобные напитки привела бы к тому, что производителям станет невыгодно продавать контрафактную продукцию, а потребители переключатся на более известный и качественный продукт.

Однако крупные производители не поддерживают эту инициативу. Президент AB InBev Efes Ораз Дурдыев заявил, что принятие этой меры приведет к росту цен на сидр на 5-10%, из-за чего потребители перейдут на дешевый и крепкий суррогатный алкоголь.

В администрации президента РФ на запрос издания не ответили, однако в ассоциации отправку письма подтвердили. В Росалкогольрегулировании и Минпромторге на запросы издания не ответили.