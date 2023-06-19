Сегодня на карте больше 200 площадок под локализацию бизнеса любого масштаба

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Более 200 площадок под локализацию бизнеса находятся на инвестиционной карте Москвы, за год ею воспользовались почти 30 тыс. раз. Об этом в своем Telegram-канале сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

"Инвестиционной картой Москвы за год воспользовались почти 30 тыс. раз. Летом 2022 года мы обновили эту карту, чтобы инвесторы могли подобрать площадку под конкретные нужды своего бизнеса. Для детального выбора собрали массу аналитической информации. В частности, о плотности и структуре населения, трафике и транспортной доступности. Предприниматели могут теперь оценить инфраструктуру вокруг объектов", - написал Собянин.

По его словам, сегодня на карте больше 200 площадок под локализацию бизнеса любого масштаба. Популярностью в первом полугодии 2023-го пользуются участки для промышленности, помещения под производства и технопарки.

С помощью карты инвесторы могут подобрать площадку, в том числе в особой экономической зоне "Технополис Москва". Растет интерес к участкам, вошедшим в программу комплексного развития территорий, добавил мэр.

"Кроме того, на карте отмечены инфраструктурные объекты: проекты государственно-частного партнерства, действующие в городе промышленные предприятия и проекты, финансируемые за счет бюджета", - уточнил Собянин.