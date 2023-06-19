Инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 2,4 раза за пять лет

Их объем составил почти 20,4 трлн рублей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 2,4 раза за период с 2018 по 2022 год, составив 20,4 трлн рублей. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"С 2018 по 2022 год инвестиции в экономику Москвы выросли в номинальном исчислении в 2,4 раза и составили почти 20,4 трлн рублей. Средства были направлены на развитие транспорта, строительства, обрабатывающих производств, в научную и IT-сферу. Благодаря росту вложений расширяется деятельность компаний и предприятий, появляются новые, в том числе высокотехнологичные, рабочие места. В 2022 году вложения столичных инвесторов в экономику города составили более 5,9 трлн рублей - на 2,2% больше, чем годом ранее в сопоставимых ценах", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что также для столичных инвесторов работает инвестиционный портал - официальный ресурс правительства Москвы, который открывает доступ к актуальной статистике и аналитике, реализуемым в городе проектам, их нормативно-правовому регулированию, мерам поддержки бизнеса. Инвестиционный портал постоянно пополняется новыми функциями в соответствии с потребностями предпринимателей и цифровыми трендами.

"Город продолжает активную работу по поддержке благоприятной рыночной конъюнктуры и предлагает потенциальным инвесторам удобные инструменты развития, позволяющие сгладить потенциальное негативное внешнее экономическое влияние, в том числе санкционной политики", - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.