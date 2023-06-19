Минск и Москва планируют подписать соглашение о международных автоперевозках

Как сообщили в Белоруссии, документ предусматривает "поэтапную отмену разрешительной системы на все виды международных автомобильных перевозок грузов, начиная с 1 января 2024 года"

ВИТЕБСК, 19 июня. /ТАСС/. Белоруссия и Россия до конца текущего месяца могут подписать соглашение о международных автомобильных перевозках. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко на сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

"Транспортными ведомствами Беларуси и России при активном участии БАМАП [Белорусская ассоциация международных автомобильных перевозчиков] и АСМАП [Ассоциация международных автомобильных перевозчиков РФ] подготовлен проект межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках. Выражаем надежду, что мы подпишем данное соглашение в рамках проведения десятого юбилейного Форума регионов Беларуси и России [26-28 июня в Уфе]", - отметил белорусский министр.

Он уточнил, что соглашение предусматривает "поэтапную отмену разрешительной системы на все виды международных автомобильных перевозок грузов, начиная с 1 января 2024 года".