Мезенцев сообщил, что союзный бюджет в 2022 году исполнен по доходам на 100,1%

Генсек СГ отметил, что было значительно увеличено финансирование мероприятий в образовательной, культурно-просветительской и гуманитарной сферах

ВИТЕБСК, 19 июня. /ТАСС/. Исполнение по доходам бюджета Союзного государства (СГ) в 2022 году составило 100,1%. Об этом сообщил государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев, выступая в Витебске на 64-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

"В 2022 году бюджет по доходам исполнен на 100,1% по уточненному плану доходов ушедшего года. В полном объеме поступили долевые взносы государств-участников в соответствующих пропорциях. Перевыполнение доходной части бюджета обусловлено в основном возвратом дебиторской задолженности прошлых лет. Исполнение расходной части бюджета Союзного государства составило 3 млрд 52 млн рублей, или 91,8%", - сказал он.

Мезенцев сообщил, что в 2022 году предусматривалось финансирование трех переходящих и одной новой союзных программ на общую сумму 863 млн рублей. "В 2022 году мы значительно увеличили финансирование мероприятий Союзного государства, прежде всего, в образовательной, культурно-просветительской и гуманитарной сферах", - отметил госсекретарь.

В числе наиболее значимых гуманитарных программ, реализовывавшихся в 2022 году, Мезенцев назвал оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан России и Белоруссии, подвергшимся радиационному воздействию в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), лечение с использованием метода протонной терапии, лечение и оздоровление детей из районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС, оказание гуманитарной помощи населению пострадавших от боевых действий районов ДНР и ЛНР.

Также в 2022 году из бюджета Союзного государства финансировались средства массовой информации. "Мы полагаем, что в этом году в соответствии с предложениями совместной коллегии Министерства цифрового развития [связи и массовых коммуникаций РФ] и Министерства информации Республики Беларусь предложения во исполнение поручения председателя Высшего государственного совета [Союзного государства, президента Белоруссии] Александра Григорьевича Лукашенко по созданию и совершенствованию системы информационного сопровождения союзного строительства будет реализовано, о чем мы, безусловно, будем информировать Парламентское собрание", - отметил Мезенцев.