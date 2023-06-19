19 июня, 08:58

Bloomberg: Intel получит от ФРГ €10 млрд на строительство завода полупроводников

По данным агентства, глава компании Пэт Гелсингер и канцлер Германии Олаф Шольц подпишут соответствующий документ 19 июня

БЕРЛИН, 19 июня. /ТАСС/. Американская компания Intel заключила соглашение с правительством Германии о получении субсидий в размере €10 млрд для реализации проекта по строительству завода по производству полупроводников в городе Магдебург на востоке страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, глава компании Пэт Гелсингер и канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник подпишут соответствующий документ.

Изначально Intel планировала использовать €6,8 млрд субсидий от германского правительства для строительства завода в Магдебурге. Позднее возведение предприятия было отложено на более поздний срок из-за экономических трудностей. В данный момент запуск завода запланирован на 2027 год.

В мэрии Магдебурга ожидают, что начало работы предприятия может как минимум удвоить потребление электроэнергии городом. Запуск завода также потребует строительства новой электроподстанции для его обеспечения электроэнергией.

Основанная в 1968 году Intel выпускает электронные устройства и компьютерные компоненты, в том числе микропроцессоры. С 2021 года мир сталкивается с нехваткой полупроводников, которая связана с резко возросшим спросом на эту продукцию в связи с переводом мобильной связи во многих странах на системы пятого поколения. Кроме того, в условиях пандемии и расширения работы по удаленным схемам увеличилось и производство персональных компьютеров и игровых приставок. 

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