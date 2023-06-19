Санья вошел в число самых популярных туристических направлений для выпускников школ в КНР

Часть достопримечательностей выпускники смогут посещать бесплатно, а на билеты в остальные будут предоставляться скидки

ХАЙКОУ /Китай/, 19 июня. /ТАСС/. Курортный город Санья в южной китайской провинции Хайнань вошел в число самых популярных туристических направлений для выпускников школ в КНР, которые недавно сдали вступительные экзамены в вузы. Об этом пишет местная газета "Санья жибао".

С 9 по 12 июня, информирует издание, количество заказов билетов в Санья молодыми людьми в возрасте от 17 до 19 лет выросло в три раза по сравнению с тем, что было за неделю до этого. Начиная с 12 июня также кратно выросло число запросов от выпускников в специальном туристическом приложении под названием "Куда отправится в путешествие". В топ-5 запросов вошли такие, как "выпускные групповые туры" и "туры для выпускников". В числе самых популярных направлений оказались такие города, как Сямэнь, Циндао, Санья, Далянь и Циньхуандао.

Туриндустрия Санья подготовилась к наплыву выпускников и студентов вузов - для них разработаны специальные туры и льготные условия посещения местных достопримечательностей, которые будут действовать все лето. Часть самых популярных достопримечательностей Санья выпускники смогут посещать бесплатно, а на билеты в остальные будут предоставляться скидки. Многие отели также организовали специальные развлекательные и познавательные программы для выпускников.

Город Санья входит в число наиболее популярных курортных центров провинции. К 2025 году власти намерены превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.