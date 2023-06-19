СМИ: Бангладеш подала заявку на вступление в БРИКС

По информации Dhaka Tribune, запрос на вступление в объединение был направлен после встречи премьер-министра страны Шейха Хасины и президента ЮАР Сирила Рамапосы в Женеве

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июня. /ТАСС/. Бангладеш официально подала заявку на то, чтобы стать полноправным членом БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом сообщает в понедельник бангладешская газета Dhaka Tribune.

По информации издания, запрос на вступление в объединение был направлен после встречи премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и президента ЮАР Сирила Рамапосы в Женеве на минувшей неделе. Как сообщили газете источники, в ходе обсуждения этого вопроса с премьер-министром Хасиной президент ЮАР "положительно отнесся к этому" предложению.

Бангладеш в настоящее время входит в состав "друзей БРИКС". В начале июня в Кейптауне состоялась встреча министров иностранных дел БРИКС плюс представителей "друзей БРИКС". Дакка тогда открыто дала понять, что готова войти в состав БРИКС.

Всего, как ранее заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков, количество государств, заинтересованных в том, чтобы войти в состав объединения, приближается к двум десяткам.