Краевой пакет акций недействующего Бийского аэропорта на Алтае продали за 1,2 млн рублей

Проданные акции составляют 5,1% от уставного капитала компании

БАРНАУЛ, 19 июня. /ТАСС/. Принадлежащие Алтайскому краю 5,1% акций аэропорта Бийска, недействующего с 2009 года, продали за 1,2 млн рублей генеральному директору аэропорта Сергею Будилко. Об этом в понедельник сообщается в конкурсной документации, размещенной на портале "ГИС торги".

"Предмет торгов - продажа 354 702 штук обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества "Бийский аэропорт". Сведения о победителе (единственном участнике): Будилко Сергей Иванович. Предложение о цене: 1 297 000 рублей", - говорится в документах торгов.

Данное количество акций составляет 5,1% от уставного капитала компании. До продажи они принадлежали управлению имущественных отношений Алтайского края.

Общее количество акций - 7 млн штук. По данным системы СПАРК, в числе владельцев акций аэропорта - ООО "АТИ Маркет" (28,6%), ООО ПО "Железобетон им. В. М. Мозырского" (15,8%) ФКП "Завод им. Свердлова" (5,2%), комитет по управлению госимуществом города Горно-Алтайска (31,6%).

В последний раз аэропорт Бийска принимал воздушные суда в 2009 году для временного базирования авиации МЧС. Тогда проходила ликвидация последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии. В 2017 году акционер новосибирского авиаузла Толмачево был готов инвестировать 250 млн рублей в реконструкцию здания Бийского аэропорта. Единственным условием данного предложения была реконструкция взлетно-посадочной полосы, но работы так и не были начаты.