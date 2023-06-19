В "Уралхиме" заявили, что "Тольяттиазот" несет убытки из-за закрытия трубопровода в Одессу

Предприятие находится на уровне рентабельности, заявил председатель совета директоров АО "ОХК "Уралхим" Димитрий Татьянин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Один из крупнейших в мире производителей аммиака "Тольттиазот" несет колоссальные убытки из-за остановки прокачки по аммиакопроводу Тольятти-Одесса, заявил председатель совета директоров АО "ОХК "Уралхим" Димитрий Татьянин в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ.

"Из-за закрытия аммиакопровода Тольятти-Одесса "Тольяттиазот" несет колоссальные убытки. Предприятие сейчас находится на уровне рентабельности. У "Тольяттиазота" семь агрегатов аммиака, сейчас работает три. Конечно, для бизнеса подобные условия совершенно неадекватны", - сказал он.

При этом, по словам Татьянина, российская часть аммиакопровода находится в технически исправленном состоянии и эксплуатируется.

Он отметил, что холдинговой компании группы "Уралхим" - БХК "Уралхим" - косвенно принадлежит около 94% акций "Тольяттиазота".

Транзит аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса был остановлен 24 февраля 2022 года. "Тольяттиазот" тогда объяснял это "ситуацией на Украине и закрытием судоходства в Азовском море для обеспечения безопасности людей, проживающих в районе аммиакопровода". Компания сообщала, что останавливает работу трех агрегатов по выпуску аммиака и переводит в режим пониженной нагрузки четыре агрегата.

В начале июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о подрыве украинскими диверсантами этого аммиакопровода в Харьковской области. В эксплуатирующем трубопровод на территории РФ "Трансаммиаке" заявляли ТАСС, что российская часть аммиакопровода отсечена от украинской и находится в безопасном и исправном состоянии.

Россия ранее требовала возобновить работу трубопровода Тольятти - Одесса в рамках реализации зерновой сделки.