В Одесской области после аварии на подстанции без света остались 230 тыс. потребителей

Авария произошла 17 июня

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Более 200 тыс. потребителей в Одесской области остались без света в результате аварии, произошедшей 17 июня на подстанции. Об этом сообщило Минэнерго Украины в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в минувшую субботу в результате ряда технологических нарушений произошла аварийная ситуация на подстанции оператора системы передачи в Одесской области, "без света одновременно остались 230 тыс. потребителей". При этом, характеризуя ситуацию в энергосистеме на 19 июня, министерство не уточняет, восстановили ли с 17 июня электроснабжение какой-либо части потребителей или нет.

Минэнерго также сообщает, что в ночь на 19 июня на подстанции "снова произошла аварийная ситуация", однако отключений потребителей не было.

Кроме того, в Винницкой области была временно обесточена линия электропередачи. Отключения высоковольтных линий наблюдались в Киевской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР.

Ночью в Сумской области, а затем и в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей объявлялась воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и подконтрольном украинским войскам Запорожье.