"Транснефть" не получила от Белоруссии обоснования увеличения тарифа прокачки нефти на 84%

В российской компании отметили, что размер тарифов должен определяться в соответствии с установленной методикой

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. "Транснефть" фактически не получила от Белоруссии обоснования повышения тарифа прокачки нефти по "Дружбе" на 84% с 1 июля и поэтому не согласна с предложением белорусской стороны. Размер тарифов должен определяться в соответствии с установленной методикой, говорится в письме российской компании в адрес "Гомельтранснефть Дружбы", копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Белоруссия уже увеличила с 1 февраля 2023 года тарифы на услуги по транзиту нефти через свою территорию на 9%. После этого "Транснефть", как следует из письма, сообщила "Гомельтранснефть Дружбе" о возможности внепланового изменения тарифов, если условия работы белорусской компании существенно повлияли на ее производственные и финансовые показатели, и она отправит "Транснефти" финансовый отчет за I квартал текущего года, фактические объемы прокачки и планы транспортировки на 2023 год.

"Однако следует констатировать, что в составе представленных ОАО "Гомельтранснефть Дружба" материалов по внеплановому пересмотру тарифов фактически отсутствует финансовая и бухгалтерская отчетность за I квартал 2023 года, подтверждающая возникновение убытков по транзиту нефти российского происхождения через территорию Республики Беларусь", - подчеркивает "Транснефть".

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил журналистам, что Россию не очень устраивает предложенное Белоруссией повышение тарифа прокачки нефти по "Дружбе", требуется дальнейшее обсуждение и определение экономически обоснованного тарифа.

Доходов белорусской стороны от транзита нефти РФ по южной ветке "Дружбы" достаточно для безубыточной деятельности в этом направлении, подчеркивает "Транснефть". Вместе с тем тариф прокачки по южной ветке нефтепровода на 25,2% выше, чем по северной, что рассматривается российскими нефтяниками как "перекрестное субсидирование" расходов, сказано в письме. При этом вопрос компенсации расходов по эксплуатации северной ветки "Дружбы" должен обсуждаться за счет согласования повышения тарифа с отправителями нефти из Казахстана, чье сырье прокачивается в Германию.

"Учитывая изложенное, ПАО "Транснефть" не согласовывает предложение ОАО "Гомельтранснефть Дружба" об увеличении с 1 июля 2023 года тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, на 84%", - заключает "Транснефть", добавляя, что размер тарифов должен быть определен в рамках установленной методики.

О повышении тарифа

Белоруссия с 1 июля текущего года хочет повысить на 84% тариф на прокачку нефти по своему участку нефтепровода "Дружба" для компенсации потерь от снижения поставок российской нефти. С таким предложением обратилась "Гомельтранснефть Дружба" к российской "Транснефти".