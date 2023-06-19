Министр энергетики Индии раскритиковал Запад за протекционистскую зеленую политику

По словам Раджа Кумара Сингха, Нью-Дели выступает против попыток индийских компаний перенести производство за рубеж в поисках максимальных субсидий

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Министр энергетики Индии Радж Кумар Сингх обвинил западные страны в протекционизме при субсидировании отечественных отраслей возобновляемой энергетики. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в понедельник газетой Financial Times.

"Я вижу протекционизм в Законе о снижении инфляции США и проведении в Европе аукционов по субсидиям для производителей зеленого водорода, - сказал министр. - Развитые державы читали остальным странам лекции о том, насколько важна свободная торговля. И вот они сами возводят барьеры".

По его словам, Нью-Дели выступает против попыток индийских компаний перенести производство за рубеж в поисках максимальных субсидий. "Мы не собираемся бездействовать" в этом отношении, подчеркнул Сингх. Глава энергетического ведомства также отметил, что Запад более агрессивно выступает за постепенный отказ от угля, основного энергоресурса в Индии, чем от других видов ископаемого топлива. По его мнению, подобный подход снижает возможности конкуренции для развивающихся стран.

Принятый в августе 2022 года в Вашингтоне законодательный акт о снижении инфляции с выделением $369 млрд на поощрение зеленых технологий предоставляет субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования при условии, что они выпущены в США. По мнению европейских лидеров, этот закон может привести к новой торговой войне.