Московский производитель лазерного оборудования "Лассард" расширил ассортимент

Предприятие разработало четыре новых лазерных станка

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Московский производитель лазерного оборудования "Лассард", который работает на площадке особой экономической зоны "Технополис Москва", расширил ассортимент до 25 видов изделий. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

"Сегодня отрасль машиностроения в городе представлена более чем 200 предприятиями, на которых работают свыше 20 тыс. человек. Компании выпускают широкий спектр продукции - от промышленных роботов до грузовых лифтов. При этом они постоянно расширяют свой ассортимент. Так, московское предприятие "Лассард", чья производственная площадка расположена на территории особой экономической зоны "Технополис Москва", разработало четыре новых лазерных станка. Теперь продуктовая линейка компании включает 25 видов изделий. В год планируется производить более 400 единиц оборудования", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

Отмечается, что предприятие специализируется на разработке и производстве лазеров, лазерных систем и оборудования на их основе. Эта продукция применяется в авиа- и автомобилестроении, микроэлектронике, аэрокосмической отрасли и многих других. Среди новинок - портальная установка очистки, которая позволяет удалять ржавчину и загрязнения с больших листовых материалов, пятиосевой станок лазерной резки для работы с керамикой, лазерный станок с системой для обработки труб, а также лазерный гравер с ленточным транспортером, который автоматически подает более 1 тыс. изделий за час.

"Расширить ассортимент удалось во многом благодаря масштабированию производственных площадей - с апреля этого года мы разрабатываем и собираем станки на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". Благодаря широкой товарной линейке и разработкам, которые не имеют аналогов в мире, компания сегодня на 100 процентов удовлетворяет потребности отечественного рынка в лазерном оборудовании", - приводятся в публикации слова гендиректора предприятия Олега Нефедова.