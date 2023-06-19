Парламентское собрание Союзного государства приняло модельный закон о единых нормах ОСАГО

Покрытие страховых случаев предполагается осуществлять в соответствии с законодательством страны, где было совершено ДТП

ВИТЕБСК, 19 июня. /ТАСС/. Парламентское собрание Союза Белоруссии и России в ходе сессии в понедельник приняло модельный закон, распространяющий действие договора обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), заключенного в одной из стран Союзного государства, на территорию другой.

Проект модельного закона "О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства" был подготовлен комиссией Парламентского собрания по законодательству и регламенту. Документ направлен на унификацию законодательства Белоруссии и России об ОСАГО. В частности, документ предоставляет гражданам обеих стран выбор: заключать договоры страхования, предусматривающие покрытие страховых случаев на всей территории Союзного государства, или договоры, действующие только на территории государства, где зарегистрирован автомобиль. Покрытие страховых случаев предполагается осуществлять в соответствии с законодательством страны, где было совершено ДТП.

Модельный закон предполагает внесение изменений в законодательство Белоруссии и России. Как отметил председатель Парламентского собрания, спикер Госдумы Вячеслав Володин, распространение действия национального полиса ОСАГО на обе страны "сделает более удобным передвижения по всей территории Союзного государства".