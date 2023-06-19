В Москве проведут аукцион на создание площадки для мероприятий в парке "Кузьминки-Люблино"

С победителем аукциона заключат договор на пять лет

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Власти Москвы 12 июля проведу аукцион для предпринимателей на размещение площадки для досуговых мероприятий в парке "Кузьминки-Люблино". Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

"На городских торгах будет реализовано право на размещение площадки для проведения культурных, спортивных и досуговых мероприятий в парке "Кузьминки-Люблино". Договор с победителем открытого аукциона, который состоится 12 июля, заключат на пять лет. Он сможет установить некапитальный объект площадью 54 кв. м возле Шибаевского пруда", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента по конкурентной политике Москвы Ивана Щербакова.

Отмечается, что конструкция будет представлять собой сборно-разборный настил с тентом. Ее установят рядом с прогулочными и велосипедными дорожками, кафе и пляжной зоной. Объект будет функционировать ежедневно с апреля по ноябрь.

"Аукцион пройдет в онлайн-формате на электронной торговой площадке "Росэлторг". Принять участие в торгах смогут юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели и самозанятые. Для этого потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на площадке", - говорится в сообщении.