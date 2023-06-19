"Рособоронэкспорт" представит на МВМС береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ"

В пресс-службе отметили, что экспозиция спецэкспортера на МВМС отражает основные потребности современного рынка, показывая представителям военно-морских сил дружественных России государств высокий технологический и научный уровень страны

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. АО "Рособоронэкспорт" представит в ходе Международного военно-морского салона (МВМС) новейшие образцы российской военно-морской техники, средства контроля и обороны береговой зоны, в том числе береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе спецэкспортера.

"В 2023 году "Рособоронэкспорт" и участвующие в салоне российские предприятия продемонстрируют посетителям надводные корабли и подводные лодки, состоящие на вооружении министерства обороны, МВД и Пограничной службы ФСБ России, корабельные радиолокационные комплексы "Заслон" и "Минерал-МЭ", береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что экспозиция "Рособоронэкспорта" на МВМС отражает основные потребности современного рынка, показывая представителям военно-морских сил дружественных России государств высокий технологический и научный уровень страны. Военно-морские техника и вооружение относятся к наиболее сложным видам боевой техники, а способность промышленных предприятий производить их в полном цикле является важным показателем развития государства.

МВМС-2023 пройдет в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения станет Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей соберет более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023.